В Афганістані відрізали голову журналістові

08:10, 23 лютого 2012
Світ
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Таліби заперечують причетність до вбивства

Напівденному сходіАфганістану,впровінціїПактикаувівторокувечері бувзнайденийбез голови25-річниймісцевийрадіожурналістСамідХанБахадарзаі, повідомляєРадіоСвобода.

Заінформацією влади, увівторокйомузателефонувавневідомий, післячогожурналістпішовназустріч зним,азакількагодин йоготіло буловиявлененеподалік його будинкувмістіУргун.

Вминуломужурналістине разставалижертвамибойовиків-талібів,якібулинезадоволенітим,яквисвітлюютьсяподіївкраїні.Однакцьогоразупредставникталібівзаявивагентству"Афганськаісламськапреса", що до даноговбивствавони непричетні.

 

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