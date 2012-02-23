В Афганістані відрізали голову журналістові

Таліби заперечують причетність до вбивства

Напівденному сходіАфганістану,впровінціїПактикаувівторокувечері бувзнайденийбез голови25-річниймісцевийрадіожурналістСамідХанБахадарзаі, повідомляєРадіоСвобода.



Заінформацією влади, увівторокйомузателефонувавневідомий, післячогожурналістпішовназустріч зним,азакількагодин йоготіло буловиявлененеподалік його будинкувмістіУргун.



Вминуломужурналістине разставалижертвамибойовиків-талібів,якібулинезадоволенітим,яквисвітлюютьсяподіївкраїні.Однакцьогоразупредставникталібівзаявивагентству"Афганськаісламськапреса", що до даноговбивствавони непричетні.

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