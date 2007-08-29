Європарламент: ”широку коаліцію” слід розуміти як коаліцію проєвропейських сил

Європейський парламент не висловлював ніякої підтримки жодній з політичних партій України чи будь-якій коаліції, включаючи широку. Про це йдеться в коментарі віце-президента Європейського парламенту Адама БЄЛАНА, надісланому УНІАН.

У коментарі зазначається, що усі думки, висловлені 28 серпня під час публічних слухань в Європарламенті щодо політичної ситуації в Україні перед парламентськими виборами, “є особистими думками членів Європейського парламенту, і мають розглядатися тільки так”. “Я підкреслюю, – зазначив А.БЄЛАН, – що метою цього засідання було дати змогу лідерам українських партій представити їхні відповідні виборчі програми та обговорити розвиток відносин між Європейським Союзом та Україною”.

У свою чергу, голова служби Бюро віце-президента Європейського парламенту Марека СІВЕЦЯ Майкл ЧЕЙН у повідомленні для ЗМІ з цього приводу роз’яснює, що “Парламент не робив жодних заяв ні щодо майбутнього складу українського уряду, ні щодо складу майбутньої правлячої коаліції”. “М.СІВЕЦЬ, коментуючи дискусію під час слухань, – ідеться в повідомленні, – висловив свою думку, що задля майбутньої успішної європейської інтеграції України потрібна широка коаліція проєвропейських сил”. Заклик М.СІВЕЦЯ до “якомога ширшої коаліції”, який він висловлював і раніше, – пояснює М.ЧЕЙН, – необхідно розуміти у вищезазначеному контексті”.