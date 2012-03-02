Путін: Я не знаю, чи хочу я двадцять із гаком років сидіти

Російський прем`єр Володимир Путін ще не думав про участь у президентських виборах 2018 року. «Я не знаю, чи хочу я двадцять з гаком років сидіти», — сказав він, відповідаючи на запитання західних журналістів. Він підтвердив, що у разі перемоги на нинішніх виборах запропонує пост прем`єра Дмитру Медведєву, на якому той зможе продовжити перетворення, розпочаті на посту глави держави. При цьому Путін підкреслив, що «продовжуватиме лібералізацію політичної системи, а не буде закручувати гайки» і виключив можливість дострокових виборів у Держдуму.

Эхо Москвы