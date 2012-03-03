ООН: злочини в Лівії чинили і Каддафі, і опозиція

Військові злочини та злочини проти людяності здійснювали обидві сторони торішнього конфлікту в Лівії. Такого висновку, як повідомляє Радіо Свобода, дійшла комісія ООН з розслідування порушень прав людини під час повстання в Лівії, в результаті якого був повалений режим полковника Муамара Каддафі, і до влади прийшла озброєна опозиція.



У звіті комісії, оприлюдненому в п'ятницю, стверджується, що війська, вірні Каддафі, систематично здійснювали напади на мирне населення, несуть відповідальність за вбивства, тортури і згвалтування. Бійці опозиції також допускали вбивства без суду і катування своїх супротивників. У доповіді наголошується, що супротивники Каддафі і зараз продовжують здійснювати незаконні дії проти тих, хто бився на стороні поваленого режиму або підозрюється в цьому.



Авіаудари НАТО, які завдалися з метою захисту цивільного населення Лівії від військ Каддафі, комісія оцінила як "точкові", спрямовані на те, щоб по можливості уникнути жертв серед мирних жителів.



Точні обставини смерті колишнього лівійського диктатора, який був убитий при спробі втечі з оточеного міста Сирт в жовтні, комісії встановити не вдалося.



Доповідь підготовлена ​​комісією під керівництвом канадського судді Філіпа Кірша, створеною в лютому 2011 року для розслідування злочинів, скоєних в ході збройного конфлікту в Лівії. Журналісти ознайомилися з чорновим, офіційно не опублікованим варіантом документа, зауважує Лента.ру.