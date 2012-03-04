Прес-секретар Путіна про «феменок»: Дурочки дурочками

Дівчата надивилися телевізора і, надихнувшись "подвигами" українського руху "Фемен", "вирішили увірвати власний шмат слави". Таку думку висловив прес-секретар прем’єр-міністра РФ Дмитро Пєсков, прокоментувавши інцидент, який відбувся на виборчій дільниці, де проголосував Володимир Путін.

"Дівчата - молоді дурепи. Вони вважають, що це дух романтизму, - сказав Пєсков. - Дурочки дурочками, але якщо говорити серйозно, то це порушення громадського порядку - раз. По-друге, наскільки я можу судити, вони ще й чинили опір співробітникам громадського порядку. Отже їх було за що затримувати". Втім Пєсков розділив думку більшості чоловіків, відмітивши, що "коли б не закон, я б їх не затримував".

ІТАР-ТАСС