Прес-секретар Путіна про «феменок»: Дурочки дурочками
19:29, 04 березня 2012Світ
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Дмитро Пєсков прокоментував інцидент, який відбувся на виборчій дільниці, де проголосував Володимир Путін
Дівчата надивилися телевізора і, надихнувшись "подвигами" українського руху "Фемен", "вирішили увірвати власний шмат слави". Таку думку висловив прес-секретар прем’єр-міністра РФ Дмитро Пєсков, прокоментувавши інцидент, який відбувся на виборчій дільниці, де проголосував Володимир Путін.
"Дівчата - молоді дурепи. Вони вважають, що це дух романтизму, - сказав Пєсков. - Дурочки дурочками, але якщо говорити серйозно, то це порушення громадського порядку - раз. По-друге, наскільки я можу судити, вони ще й чинили опір співробітникам громадського порядку. Отже їх було за що затримувати". Втім Пєсков розділив думку більшості чоловіків, відмітивши, що "коли б не закон, я б їх не затримував".
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