Зюганов не збирається вітати Путіна, бо «Росія програла»

Кандидат на пост Президента Росії, лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ заявив, що вибори Президента не були чесними і справедливими.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Г.ЗЮГАНОВ заявив в своєму виборчому штабі.

«Я, як кандидат на пост Президента, не можу визнати вибори ні чесними, ні справедливими, ні гідними. Тому що чесні вибори передбачають перш за все діалог влади з опозицією. Але влада не готова до цього. Чесні вибори передбачають обов`язкову участь перших осіб в дебатах. Але ми так і не дочекалися на них пана ПУТІНА», - сказав Г.ЗЮГАНОВ.

За його словами, чесні вибори передбачають рівні умови для всіх учасників виборчої кампанії.

«У даному випадку вся величезна кримінальна, наскрізь корумпована державна машина працювала тільки на одного кандидата», - вважає лідер КПРФ.

На його думку, продовження того курсу, який проводив В.ПУТІН, є головною загрозою для Росії. «Попереду – обвал», - сказав Г.ЗЮГАНОВ.

Він також заявив, що на телеканалах була десятиразова перевага В.ПУТІНА над рештою всіх кандидатів, разом узятих. «Коли вони сьогодні говорять, що відбувся чесний діалог, це брехня. Тому що В.ПУТІН не запропонував реальної програми, а натомість опублікував декілька своїх статей, яких майже ніхто з громадян Росії повністю не прочитав. У цих статтях брехня перемішана з великими обіцянками, ціна яких становить 5 трлн. руб. Але жодної зайвої копійки в скарбниці у пана В.ПУТІНА немає, і не передбачається», - заявив він.

Г.ЗЮГАНОВ також підкреслив, що вертикаль кримінальної влади продовжує вибивати потрібний результат на виборах найбільш незаконними засобами. Але виборчий ажіотаж в найближчі дні спаде, і за все доведеться відповідати, за все доведеться платити, вважає він.

«Ми не визнаємо вибори, вважаємо їх нелегітимними, нечесними, непрозорими. Я не бачу сенсу будь-кого вітати. Бо від такого роду виборів програють всі без виключення. Програє Росія», - заявив Г.ЗЮГАНОВ.

Водночас, кандидати на пост Президента Росії Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ і Сергій МИРОНОВ по телефону привітали В.ПУТІНА з перемогою на виборах.

За інформацією прес-секретаря В.ПУТІНА, «відбулася також телефонна розмова з М.ПРОХОРОВИМ».

Нагадаємо, за даними ЦВК Росії, після опрацювання 98,82% протоколів кандидат на пост Президента Росії Володимир ПУТІН лідирує з результатом 63,85%. Лідер КПРФ Г.ЗЮГАНОВ одержав 17,18% голосів.