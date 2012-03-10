Росіяни вже збираються на мітинг: Арбат патрулює поліцейський гелікоптер

У Москві тисячі росіян, не згодних з результатами виборів Президента РФ, зібралися на Новому Арбаті на черговий мітинг «За чесні вибори».

Як передає кореспондент УНІАН, місце проведення акції загороджено тимчасовим металевим парканом. Вхід здійснюється тільки після проходження рамок металошукачів. По периметру знаходиться велика кількість поліцейських. Місце мітингу патрулює поліцейський гелікоптер.

Багато учасників акції тримають прапори російських опозиційних рухів і партій: «Солідарність», «Яблуко», «Лівий фронт», «Парнас», «Народно-демократичний союз», а також плакати:«Путин, ты отнял у народа суд. Верни», «Еще 12 лет? Спасибо, нет!», «Против чуровской математики», «Свободу всем политзаключенным», «Вождизм в могилу», «Ваши лучшие годы заберет Путин», «Один грамм никотина убивает лошадь. Один Путин - всю Россию. Пора завязывать с вредными привычками» та інші.

Також учасники мітингу тримають у руках білі квіти і білі стрічки, на деяких з яких написано: «За Россию без Путина».

На Новому Арбаті встановлено сцену з надписами: Это не ВЫБОРЫ, это не ПРЕЗИДЕНТ», а также «Россия будет свободной» та «За новые выборы».

Організатори чекають, що в акції візьмуть участь до 50 тисяч осіб.