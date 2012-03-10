У Санкт-Петербурзі поліція затримала близько 40 людей

Співробітники поліції припинили спробу проведення несанкціонованої акції протесту у центрі Санкт-Петербурга, затримавши близько 40 осіб.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника ГУМВС Росії по Петербургу і Ленінградській області.

За його словами, близько 40 осіб зробили спробу провести несанкціонований мітинг у районі площі Повстання і Невського проспекту.

На площі Повстання зібралися кілька десятків чоловік, один з яких почав роздавати білі аркуші паперу і закликати людей "тихо-мирно пройти по Невському проспекту". У відповідь на вимогу поліції розійтися кілька молодих людей закликали присутніх узятися за руки і рушили по Невському проспекту у бік Ісаакіївської площі, де у Маріїнському палаці розміщено законодавчі збори міста.