Росія й Казахстан кинулися захищати Лукашенка

Росія, Казахстан і Білорусь заявляють про неприпустимість санкцій з боку США і Євросоюзу проти Мінська.

Як повідомили УНІАН в уряді РФ, про це йдеться в спільній заяві, яку підписав прем'єр-міністром Республіки Білорусь Михайло М’ЯСНИКОВИЧ, прем'єр-міністр Казахстану Карім МАСИМОВ і прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

«Діючи у дусі спільного підходу, узгодженого главами держав Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації, а також з урахуванням неодноразових заяв США і Європейського Союзу про можливість застосування економічних обмежень до однієї з держав - членів Митного союза/Єдиного економічного простору, уряди Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації підтверджують неприпустимість використання заходів економічного тиску або примушення», - йдеться в документі.

Підкреслюється, що такі заходи створюють штучні бар'єри в торгівлі, необгрунтовані перешкоди економічній взаємодії суб'єктів господарювання на території Митного союза/Єдиного економічного простору, ущемляють законні інтереси економічної безпеки держав, завдадуть збитків продуктивній взаємовигідній співпраці, розвитку інтеграційних процесів на євразійському континенті. Це матиме негативні наслідки, насамперед для простих громадян.

«Уряди Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації твердо переконані, що тільки рівноправний діалог сприятиме врегулюванню міжнародних розбіжностей, і виступають за відмову від будь-яких дій, що перешкоджають такому діалогу», - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ виступили із спільною заявою про неприпустимість використання заходів економічного тиску чи примушення в міждержавних відносинах.

27 лютого Рада міністрів закордонних справ країн ЄС прийняла рішення розширити список нев'їзних у країни Євросоюзу представників Білоруської держави, включивши в нього ще 21 прізвище.

28 лютого Білорусь відкликала постійного представника при Євросоюзі і посла в Польщі у відповідь на розширення санкцій Євросоюзу.

Окрім цього, главі представництва Європейського Союзу в Білорусі Майрі МОРУ і послу Польщі в Білорусі Лєшеку ШЕРЕПЦІ запропоновано виїхати в свої столиці для консультацій, щоб довести своєму керівництву тверду позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій.

Увечері 28 лютого в Брюсселі пройшла екстрена нарада Комітету з політичних питань і питань безпеки, на якому країни ЄС прийняли рішення відкликати з Мінська своїх послів.