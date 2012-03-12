На танкері «Селіна», що сів на мілину біля Норвегії, - двоє українців
11:23, 12 березня 2012Світ
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Проводиться поступове розвантаження контейнеровоза
У складі екіпажу нафтового танкера „Селіна”, що 10 березня сів на мілину біля південно-західного узбережжя Норвегії, є двоє громадян України.
Як повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, за даними Національної служби Норвезької берегової охорони, членам екіпажу судна нічого не загрожує.
Проводиться поступове розвантаження контейнеровоза з метою проведення подальших рятувальних робіт на корпусі судна.
Зазначена справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України у Королівстві Норвегія та в Департаменті консульської служби МЗС України.
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