Українці зінались, що польські бізнес-візи купили не для бізнесу

Четверо із шести затриманих минулого тижня у Польщі громадян України призналися у неправомірному отриманні польських бізнес-віз, з якими вони планували подорожувати в країні в туристичних цілях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Шльонського відділу прикордонної служби Польщі (Sląski odział Straży Granicznej, SG), працівники якої затримали українців 9 березня на летовищі у Катовіцах, Цезари ЗАБОРСЬКИЙ.

Він відзначив, що двоє громадян України відмовилися надавати будь-які пояснення.

Прес-секретар сказав, що українці формально не були затримані, але залишалися у розпорядженні польських прикордонників до моменту, коли їх можна було найближчим рейсом відправити в місце, звідки вони прибули до Польщі.

За його словами, 11 березня усі українці вилетіли до Києва, зазначивши, що кошти на їх перевезення, згідно з європейським законодавством, взяла на себе авіакомпанія.

Співрозмовник агентства відзначив, що прикордонники Шльонського відділу з початку року зареєстрували вже близько 40 випадків неправомірного отримання польських віз, зауваживши, що за весь минулий рік було 100 таких випадків.

"То не є так, що ми просто так когось затримуємо. Підробка документів є серйозним злочином", - сказав він.

Прес-секретар відзначив, що українці, яких затримують з такими візами, дуже часто є несвідомими того, що порушують законодавство, оскільки отримують візи через посередників, котрі запевняють їх, що все законно.

Він закликав громадян України дуже уважно ставитися до послуг посередників, наголосивши, що завжди в кінцевому результаті відповідальність несе людина, котра перетинає кордон з нелегально отриманою візою.

Ц.ЗАБОРСЬКИЙ сказав, що реальна ціль поїздки повинна співпадати з тією, яка вказана на візі, зауваживши, що нерідко українці з візами для роботи на польських працедавців cвідомо намагаються виїхати на роботу в інші держави Шенгенської зони.

За його словами, така практика є порушенням, якщо українець не працює на польського працедавця, котрий зробив для нього заявку на роботу (торік польські працедавці зареєстрували для громадян України рекордні 240 тисяч заявок на роботу у Польщі - УНІАН).

Прес-секретар також повідомив, що неправомірне отримання візи є кримінальним злочином, яке, за його даними, зазвичай карається тюремним строком до шести місяців позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Як повідомляв УНІАН, вчора польська прикордонна служба поінформувала про заборону в'їзду у Польщу шістьом громадянам України, котрі намагалися перетнути кордон із бізнес-візами, які, за даними прикордонників, були зроблені на підставі сфальсифікованих запрошень від польських фірм.

Довідка УНІАН. Польська SG називає найчастішими причинами заборони в'їзду брак візи чи інших документів необхідних для перетину кордону (понад 40% випадків), декларування іншої цілі поїздки, ніж передбачає видана віза (майже 30% випадків) та брак достатньої кількості грошей (близько 15% випадків).

Торік польські прикордонники не впустили в країну 22 тисяч іноземців, майже половина з яких були громадянами України.

Водночас весь пасажиротік на зовнішньому кордоні Польщі становив понад 30 мільйонів перетинів, понад 40% з якого припало на "наземний" кордон з Україною.