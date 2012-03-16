Засуджений до страти в Білорусі зник із СІЗО КДБ

Засудженого до смертної кари Владислава Ковальова, одного з фігурантів справи про теракти в мінському метро, ​​відвезли із СІЗО КДБ, де він до цього часу утримувався. Про це РІА "Новости" повідомила мати засудженого Любов Ковальова.



У слідчому ізоляторі жінці заявили, що її син був етапований, але куди саме - не уточнили. У мінському СІЗО № 1 на вулиці Володарського - єдиній виправній установі країни, де виконують смертні вироки - Ковальовій повідомили, що засуджений туди не надходив.



Як уточнює "Єврорадіо", адвокат Владислава Ковальова Станіслав Абразив марно намагався зустрітися зі своїм підзахисним протягом двох останніх днів. Сьогодні юрист має намір подати наглядову скаргу (на вирок Ковальову) до Верховного суду. Він також буде домагатися того, щоб смертний вирок щодо засудженого не приводили у виконання до розгляду скарги.



Теракт в мінському метро стався 11 квітня 2011 року. В результаті 15 людей загинули, сотні отримали поранення. Основним обвинуваченим у справі проходив Дмитро Коновалов, який, як визнав суд, сконструював вибуховий пристрій, приніс в метро і привів у дію. Владислав Ковальов, за даними суду, знав про підготовку теракту, але не повідомив до правоохоронних органів. Слідство звинуватило обох фігурантів справи у скоєнні вибухів у Мінську в 2008 році і Вітебську в 2005 році, в результаті яких постраждали десятки людей.



Обидва підсудних частково визнали вину, однак Ковальов пізніше заявив, що обмовив себе під тиском. Після винесення смертного вироку він подав прохання про помилування, яке було відхилене президентом Олександром Лукашенком, нагадує Лента.ру.