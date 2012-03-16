Таксисти вийшли на роботу голими на знак протесту

02:47, 16 березня 2012
Світ
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Гостра конкуренція в умовах економічної кризи змушує іспанців працювати по 14 і більше годин

У Валенсії, третьомуза значенняммістіІспанії,вчетверпройшлаакціяпротестутаксистів: намаршрутивонивиїхалиголими,повідомляєРадіо "Свобода".

Таксистипротестуютьпротипроведеноїнедавнолібералізаціїсвоєїгалузі, зокрема, зняттяобмеженьнатривалістьробочогодня.Гостраконкуренціявумовах економічноїкризизмушуєїх працюватипо 14і більшегодин,позбавляєвідпусткиі вихідних.Водіївимагаютьзновурегламентуватиїхпрацю.

- Нашійсферінаноситьсяпостійнийзбиток.Йдеться такожпро безпекупасажирів,яку неможутьзабезпечитивтомленілюди, що знаходятьсязакермомпо багатогодин, -кажепрофспілковийлідерАнтоніоГомес.

ЖителіІспаніїдавнозвиклидо «голої» форміпротесту.Воголеномувигляді постійнопротестуютьекологи,велосипедистиі навітьпожежники іполіцейські,вимагаютьпідвищеннязарплати, зауважуєкореспондент.

 

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