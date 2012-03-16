Таксисти вийшли на роботу голими на знак протесту
Гостра конкуренція в умовах економічної кризи змушує іспанців працювати по 14 і більше годин
У Валенсії, третьомуза значенняммістіІспанії,вчетверпройшлаакціяпротестутаксистів: намаршрутивонивиїхалиголими,повідомляєРадіо "Свобода".
Таксистипротестуютьпротипроведеноїнедавнолібералізаціїсвоєїгалузі, зокрема, зняттяобмеженьнатривалістьробочогодня.Гостраконкуренціявумовах економічноїкризизмушуєїх працюватипо 14і більшегодин,позбавляєвідпусткиі вихідних.Водіївимагаютьзновурегламентуватиїхпрацю.
- Нашійсферінаноситьсяпостійнийзбиток.Йдеться такожпро безпекупасажирів,яку неможутьзабезпечитивтомленілюди, що знаходятьсязакермомпо багатогодин, -кажепрофспілковийлідерАнтоніоГомес.
ЖителіІспаніїдавнозвиклидо «голої» форміпротесту.Воголеномувигляді постійнопротестуютьекологи,велосипедистиі навітьпожежники іполіцейські,вимагаютьпідвищеннязарплати, зауважуєкореспондент.