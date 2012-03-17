Намагання знайти "третій шлях" не замінять Україні ні Росію, ні ЄС

Намагання української влади знайти "третій шлях" у зовнішній політиці через розвиток відносин у першу чергу з Китаєм та Бразилією не замінять Україні її традиційних політичних партнерів - Європейський Союз та Росію.

Таку думку УНІАН висловив експерт Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСЬКИЙ, коментуючи опубліковану нещодавно у тижневику "Дзеркало тижня" статтю міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА.

Аналітик зауважив, що озвучена знову міністром концепція "третього шляху" з’явилася на фоні погіршення відносин з Євросоюзом та зростаючим тиском з боку Росії.

"Економічно її реалізація може принести реальні результати, але водночас активізація співпраці з Китаєм та Бразилією не урівноважить політичний вплив РФ на Україну та не стане альтернативою інтеграції Києва з ЄС", - вважає експерт.

Він висловив думку, що К.ГРИЩЕНКО своєю статтею намагався продемонструвати у першу чергу "активність української зовнішньої політики", а також те, що у відносинах з Євросоюзом для української влади найважливішими є економічні та візові, а не політичні питання.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ зауважив, що спроби України розвивати економічну співпрацю з Китаєм, Бразилією, а також Туреччиною поки не мають значних успіхів. Він нагадав, що жодна з цих країн не входить до десятки найбільших інвесторів в українську економіку.

"Зростання товарообігу спостерігається лише з Пекіном (з 6 млрд. доларів у 2008 році до 8,5 млрд. доларів у 2011 році), але й це головним чином ефект світової економічної експансії Китаю, а не результат ефективної дипломатії України", - зауважив аналітик.

Він додав, що українсько-турецький товарообіг досі не вийшов на докризовий рівень, а реалізація найголовнішого проекту з Бразилією - "Циклон-4" - з року на рік відкладається.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ також зазначив, що Китай у 2010 році запропонував Україні кредитну лінію на 4 млрд. доларів, за рахунок якої на сьогодні реалізується лише два проекти вартістю близько 1 млрд. доларів.