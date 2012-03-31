СБУ припинила діяльність ваххабітів в Одесі

Про це повідомили УНІАН у прокуратурі Одеси.

Щодо двох членів "Прямого шляху" – єгиптянина і сирійця, причетних до поширення брошури "Порушення єдинобожжя", в якій пропагується ідеологія фундаменталістського руху мусульман-ваххабітів, порушено кримінальну справу за ст. 161 ч.1 (умисні дії з розпалювання релігійної ворожнечі) КК України.

За словами заступника прокурора Одеси Сергія НЕЙКОВА, при обшуку затриманих членів цієї екстремістської організації, що діяла в будинку на вулиці Водопровідній обласного центру, знайдено брошуру "Порушення єдинобожжя", інші видання ваххабістського спрямування із закликами до початку релігійної війни проти єретиків, навчальні посібники для диверсантів, а також чотири тротилові шашки, два електродетонатори до них і учбову гранату РГД-5.