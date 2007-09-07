Осама бін Ладен готує відеопослання до 11 вересня

Усама бін Ладен готує відеопослання американському народу. Як повідомляється на одному з ісламістських сайтів, звернення буде приурочено до шостих роковин терактів 11 вересня.

Обіцяне відеозвернення має стати першим зображенням "терориста номер один", яке з`явиться за останні три роки. Якщо запис з`явиться, він стане документальним підтвердженням того, що бін Ладен живий і як і раніше скеровує терористичне підпілля. Як передає ВВС, на банері, що рекламує швидку появу відеозапису на сайті, написано арабською: "Скоро, якщо буде на те воля Всевишнього, дивіться відеозапис шейха-лева Осами бін Ладена, хай береже його Аллах". Крім того, на банері намальований логотип, який вважають своєрідним підписом відеозаписів "Аль-Каїди". Проте ніяких вказівок на зміст плівки або точну дату її публікації не немає. На сайті також опублікована фотографія бін Ладена, на якій він виглядає старшим, ніж на попередніх, але його борода, проте, повністю почорніла і в ній більше не залишилося сивини. Американські експерти вже припустили, що бін Ладен пофарбував бороду, щоб з`явитися перед глядачами бадьорішим і фізично міцнішим.

У свою чергу, представники управління національної безпеки США не змогли підтвердити існування відеозапису. "Аль-Каїда" робила подібні заяви і у минулому, але відеозвернення за ними не слідувало.

"Эхо Москвы"