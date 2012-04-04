Обама - журналістам: Можете вільно все передати Путіну

Напередодні президент США виступив перед співробітниками американських ЗМІ. Він розповів про плани та цілі своєї адміністрації, а також вкотре розкритикував республіканців за дії у бюджетній сфері повідомляє korrespondent.

Проте почав свій виступ президент з жарту:

"Я такий радий говорити з вами через мікрофон, який бачу... Можете вільно передати все почуте Володимиру (Путіну), якщо побачите його", - сказав Обама, з'явившись на трибуні.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня під час переговорів Обами і Медведєва в корейській столиці журналісти почули, як Обама сказав: "З усіх цих питань, але особливо, що стосується ПРО, це може бути вирішено, але важливо, щоб він дав мені простір для маневрів". Чинний президент і кандидат від демократів зазначив, що майбутні вибори будуть для нього останніми, проте після них у нього буде більше "простору для маневрів". Медведєв сказав, що зрозумів Обаму, і відповів: "Добре, я передам Володимиру".