У Нігерії завалилася переповнена церква: померло 16 жінок і 4 дитини

Серед жертв - 16 жінок і чотири дитини, повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на агентство "Франс-Прес".

За словами представника нігерійського уряду, у ніч на неділю в місті Адамгбе біля католицької церкви проходила пасхальна нічна служба просто неба. Сильний дощ з грозою, що розпочався, змусив близько трьох тисяч вірян сховатися всередині храму, одна стіна якого раптово обвалилася під тиском вітру і поховала під собою людей.