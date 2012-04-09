У Нігерії завалилася переповнена церква: померло 16 жінок і 4 дитини
08:59, 09 квітня 2012Світ
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22 особи загинули і 31 - була поранена, коли в центральному штаті Нігерії Бенуе під ударами грози обвалилася християнська церква.
22 людини загинули під завалами церкви у Нігерії
Серед жертв - 16 жінок і чотири дитини, повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на агентство "Франс-Прес".
За словами представника нігерійського уряду, у ніч на неділю в місті Адамгбе біля католицької церкви проходила пасхальна нічна служба просто неба. Сильний дощ з грозою, що розпочався, змусив близько трьох тисяч вірян сховатися всередині храму, одна стіна якого раптово обвалилася під тиском вітру і поховала під собою людей.
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