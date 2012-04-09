Влада Лівії відмовилася видати суду в Гаазі сина Каддафі

Влада Лівії відмовилася видати Міжнародному кримінальному суду (МКС) у Гаазі сина поваленого лідера лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі Сейфа аль-Іслама.

Як повідомляє РБК з посиланням на Reuters, про те, що судовий процес у справі сина колишнього диктатора, підозрюваного у вбивствах, насильстві і фінансових махінаціях, пройде в Лівії, повідомив міністр юстиції країни Алі Ашур.

"У нас немає жодних намірів передавати його МКС. Лівійська судова система впорається з процесом над Сейфом Каддафі", - сказав А.Ашур. Він також відкинув звинувачення в жорстокому поводженні з ув'язненим, які раніше озвучив адвокат Сейфа аль-Іслама. На даний час син М.Каддафі перебуває в ув'язненні у Зінтане.

МКС вимагає видачі Сейфа аль-Іслама для проведення суду над ним у Гаазі. Ордер на арешт сина М.Каддафі було видано МКС у червні 2011 року.

Спеціальна делегація МКС прибула до Тріполі 8 квітня для обговорення можливої екстрадиції Сейфа аль-Іслама. Резолюція Ради Безпеки ООН зобов'язує Лівію співробітничати з Гаагою. Інакше дії Тріполі можуть стати предметом обговорень в ООН.

Якщо Сейфа аль-Іслама визнають винним у Лівії, йому загрожує смертна кара.