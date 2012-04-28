«Північний потік» знову запрацював на повну силу

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні компанії.

«Транспортування газу відновлено 28 квітня, - зазначили в прес-службі.

Повідомляється, що Nord Stream завершила роботи з наладки систем управління, що надалі дозволить інтегрувати дві нитки газогону «Північний потік» в єдину автоматизовану систему. За два тижні припинення роботи газопроводу було проведено налаштування і тестування інтегрованої системи управління, а також одержано всі необхідні сертифікати, повідомили в компанії.

Наголошується, що трубоукладення другої нитки газопроводу завершилася 18 квітня. Три секції другої нитки буде сполучено на дні моря у двох точках – у середині травня у водах Фінляндії і на початку червня біля узбережжя Швеції. Влітку відбудуться пуско-налагоджувальні роботи, і до кінця року друга нитка буде готова до введення в експлуатацію у складі єдиної транспортної системи.