Сирійська опозиція бойкотувала вибори, як "фальшиві"

01:12, 08 травня 2012
Світ
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У Сирії парламентські вибори супроводжувалися повідомленнями про нові актах насильства в багатьох регіонах країни.

Місцевіактивістистверджують,що троєосіб буливбитівзіткненняхз військовимивсхіднійпровінціїДейраль-Зур, передаєРадіоСвобода.Перестрілкивідбувалися такожурегіонахХамаіІдліб.

МинулівибористалипершимивСиріїзабагато десятиліть,коли своїхкандидатіввисунуликількапартій.ЗаданимимісцевихЗМІ,вкраїні діялибільше 12тисяч виборчихдільниць.Опозиція, яка домагаєтьсявідставкипрезидентаБашараАсада, голосуваннябойкотувала, назвавшийого "фальшивим".

ПроведеннявиборіввСиріїзанинішніхумовпіддавкритицідерждепартаментСША,вказавши нанеможливістьвартогодовіривиборчогопроцесувкраїні,де владапродовжуєпереслідуватиактивістів, щодняпорушуючи їхправаі свободи.АналогічнуоцінкуситуаціїдавгенеральнийсекретарООНПанГіМун.

 

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