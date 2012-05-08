Сирійська опозиція бойкотувала вибори, як "фальшиві"

У Сирії парламентські вибори супроводжувалися повідомленнями про нові актах насильства в багатьох регіонах країни.

Місцевіактивістистверджують,що троєосіб буливбитівзіткненняхз військовимивсхіднійпровінціїДейраль-Зур, передаєРадіоСвобода.Перестрілкивідбувалися такожурегіонахХамаіІдліб.



МинулівибористалипершимивСиріїзабагато десятиліть,коли своїхкандидатіввисунуликількапартій.ЗаданимимісцевихЗМІ,вкраїні діялибільше 12тисяч виборчихдільниць.Опозиція, яка домагаєтьсявідставкипрезидентаБашараАсада, голосуваннябойкотувала, назвавшийого "фальшивим".



ПроведеннявиборіввСиріїзанинішніхумовпіддавкритицідерждепартаментСША,вказавши нанеможливістьвартогодовіривиборчогопроцесувкраїні,де владапродовжуєпереслідуватиактивістів, щодняпорушуючи їхправаі свободи.АналогічнуоцінкуситуаціїдавгенеральнийсекретарООНПанГіМун.

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