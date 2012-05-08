Сирійська опозиція бойкотувала вибори, як "фальшиві"
01:12, 08 травня 2012Світ
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У Сирії парламентські вибори супроводжувалися повідомленнями про нові актах насильства в багатьох регіонах країни.
Місцевіактивістистверджують,що троєосіб буливбитівзіткненняхз військовимивсхіднійпровінціїДейраль-Зур, передаєРадіоСвобода.Перестрілкивідбувалися такожурегіонахХамаіІдліб.
МинулівибористалипершимивСиріїзабагато десятиліть,коли своїхкандидатіввисунуликількапартій.ЗаданимимісцевихЗМІ,вкраїні діялибільше 12тисяч виборчихдільниць.Опозиція, яка домагаєтьсявідставкипрезидентаБашараАсада, голосуваннябойкотувала, назвавшийого "фальшивим".
ПроведеннявиборіввСиріїзанинішніхумовпіддавкритицідерждепартаментСША,вказавши нанеможливістьвартогодовіривиборчогопроцесувкраїні,де владапродовжуєпереслідуватиактивістів, щодняпорушуючи їхправаі свободи.АналогічнуоцінкуситуаціїдавгенеральнийсекретарООНПанГіМун.
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