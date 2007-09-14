Грузинський парламент дозволив Саакашвілі збільшити армію

Парламент Грузії схвалив поправки до закону про чисельність Збройних сил країни, відповідно до яких кількість військовослужбовців буде збільшена з 28 до 32 тисяч осіб, повідомляє Лента.руз посиланням на "Новини-Грузія". З такою ініціативою до депутатів на початку вересня звернувся президент Грузії Михайло Саакашвілі.

Секретар глави держави Зураб Деканоїдзе, який представляв законопроект, зазначив, що збільшення армії пов`язане з участю країни в міжнародних миротворчих місіях, а також з "неприкритою агресією сусідньої держави".

Що це за держава, чиновник не уточнював, нагадавши, втім, про "часті порушення повітряного простору Грузії та інцидент в Цителубані" (авіанальот на грузинське село, який, як стверджує Тбілісі, здійснив російський літак).