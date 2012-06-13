Експерти визнали Росію однією з найагресивніших країн світу

У рейтингу найбільш миролюбних країн світу (2012 Global Peace Index) Росія опустилася на одне з останніх місць – 153-тє зі 158-ми (минулого року вона посідала 147-ме).

Про це повідомляє ТСН.

Фахівці визнали цю країну агресивнішою навіть за Іран, який опинився на 128-му місці. Україна набагато обійшла Російську Федерацію, розташувавшись на 71-му рядку. Хоча вона трохи втратила позиції (порівняно з минулорічним 69-тим місцем), але все ж таки випередила майже всі країни колишнього СРСР, окрім Прибалтики.

Так, Білорусь посіла 109 місце, Грузія – 141, Азербайджан – 132, Киргизія – 131, Туркменістан – 117, Вірменія – 115, Узбекистан – 110, Казахстан – 105, Таджикистан – 99.

Найбільш миролюбними країнами світу стали Ісландія (1-ше місце), Нова Зеландія і Данія (2-ге місце), Канада (4) та Японія (5). У хвості списку – Демократична республіка Конго (154), Ірак (155), Судан (156), Афганістан (157), Сомалі (158, останнє місце).

У рейтингу експерти Інституту миру разом з Центром миру та вивчення конфліктів Університету Сіднея оцінювали країни за 23 індикаторами, серед яких рівень насильства всередині держави, кількість біженців, можливість терактів, кількість убивств, імпорт та експорт зброї, агресивність зовнішньої політики тощо.