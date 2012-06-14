У Душанбе застрелили близького родича президента Таджикистану
09:56, 14 червня 2012Світ
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Збройний напад на чоловіка сестри президента Емомалі Рахмона було скоєно на південно-західній околиці Душанбе.
|У родича Президента стріляли 5 разів
"Збройний напад на чоловіка сестри президента Емомалі Рахмона - Мумина Сафарова - було скоєно на південно-західній околиці Душанбе", - сказав співрозмовник агентства.
За словами джерела, у Сафарова стріляли п`ять разів, у тому числі був контрольний постріл в голову.
Сафаров був директором підприємства "Таджіклес".
За даними джерела, для розслідування злочину створена спеціальна оперативно-слідча група.
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