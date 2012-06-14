У Душанбе застрелили близького родича президента Таджикистану

Близького родича президента Таджикистану вбили в ніч на четвер в Душанбе в результаті збройного нападу, повідомило РІА Новини інформоване джерело в правоохоронних структурах країни.

"Збройний напад на чоловіка сестри президента Емомалі Рахмона - Мумина Сафарова - було скоєно на південно-західній околиці Душанбе", - сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, у Сафарова стріляли п`ять разів, у тому числі був контрольний постріл в голову.

Сафаров був директором підприємства "Таджіклес".

За даними джерела, для розслідування злочину створена спеціальна оперативно-слідча група.