У гуцулів і індіанців багато спільного, вважає російський мандрівник

Про це власного кореспондента УНІАН в РФ повідомив один з учасників експедиції Юрій Белойван.

«Суть проекту «Етно-манія» полягає в тому, щоб висвітлити життя двох народних етносів – індіанців і гуцулів. Показати, що між ними є спільного, і водночас – наскільки це різні світи», - сказав Ю.Белойван.

За його словами, що в Карпатах пройде фотосесія з гуцулами, оскільки це практично єдиний етнос в Україні, який зберіг свою ідентичність.

«Ідея об'єднати в одному проекті гуцулів та індіанців Америки виникла у мене давно. Адже між ними є багато спільного: і ті, і інші палять трубки, носять топірці (томагавки у індіанців і бартки у гуцулів), мають схожі музичні інструменти, одяг і вірування (у індіанців посередниками між Богом і людьми вважаються шамани, а у гуцулів - мольфари). Кінцево індіанці трохи інші, але все ж етнос не менш колоритний, ніж гуцули», - вважає Ю.Белойван.

З української сторони участь у проекті беруть Степан Грицюк і Юрій Гелитович з Львова.

За результатами експедиції буде виданий фотоальбом.

*** Ю.Белойван – російський мандрівник, фотограф, скульптор і ресторатор. Побував у різних країнах, підкорив Північний і Південний полюси, вершини Еверест і Чо Ойю на Тибеті (8200 м).