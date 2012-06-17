Соціологи, як змогли, підбили підсумок виборів у Греції

Дві провідні партії в Греції набирають практично рівний відсоток на дострокових виборах.

Цезасвідчуютьрезультатиопитуваньнавиходізвиборчихдільниць,повідомляєРІА "Новости"з посиланнямнагрецькедержавне телебачення.



Заданимиопитувань,правоцентристська"Новадемократія"набирає від27,5%до 30,5%,аліворадикальнакоаліціяСІРІЗА- від27% до30%.



"Результативиборівпередбачити зупевненістюнацьомуетапінеможливо", -сказавсоціологвефірігрецькогоТБ.



Партія-переможицяотримає50 "призових"мандатів у300-місцевомупарламенті івелику перевагуприформуванніуряду.



Заданимиопитування, третємісцедісталосялівоцентристськійпартіїПАСОК(10-12%), четверте-правій партії"Незалежнігреки" (6-7,5%), п'яте-неофашистській"Золотийзорі" (6-7,5%),шосте -"Демократичнимлівимсилам"(5,5%-6,5%) ісьоме -комуністичноїпартії(5-6%).Решта партійне подолалитривідсотковийбар'єр.



Опитуванняприблизно10 тисячосібпроводили п'ятьгрецькихсоціологічнихкомпаній.

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