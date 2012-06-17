Соціалісти отримають більшість у парламенті Франції

22:58, 17 червня 2012
Світ
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У Франції на другому турі парламентських виборів перемагають представники Соціалістичної партії.

Якпоказуютьпопередні результативиборів,соціалісти таїхсоюзникиз іншихлівихпартійотримуютьбільшістьуНаціональній асамблеї, що складається з577депутатів.

Заоцінкамисоціологів, Соціалістичнапартія таїї найближчісоюзникиотримують від312до 326місць, ранішеправлячий"Союзза народнийрух" та йогосоюзники -212-234.

Перевагасоціалістів,як зазначаютьспостерігачі, даєїм можливістьпроводитинаміченіреформинавітьбезпідтримкипотенційнихсоюзників: щоб самим сформувати уряд, буде достатньо 289 мандатів.

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