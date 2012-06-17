Соціалісти отримають більшість у парламенті Франції

У Франції на другому турі парламентських виборів перемагають представники Соціалістичної партії.

Якпоказуютьпопередні результативиборів,соціалісти таїхсоюзникиз іншихлівихпартійотримуютьбільшістьуНаціональній асамблеї, що складається з577депутатів.



Заоцінкамисоціологів, Соціалістичнапартія таїї найближчісоюзникиотримують від312до 326місць, ранішеправлячий"Союзза народнийрух" та йогосоюзники -212-234.



Перевагасоціалістів,як зазначаютьспостерігачі, даєїм можливістьпроводитинаміченіреформинавітьбезпідтримкипотенційнихсоюзників: щоб самим сформувати уряд, буде достатньо 289 мандатів.

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