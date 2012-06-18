Відкрився найбільший у світі фестиваль реклами

Як передає Лента.ру, фестиваль проходить в Каннах в 59-те і завершиться 23 червня. Першим заходом фестивалю став майстер-клас від діджитал-агентства 360i.

На "Левах" буде вручено нагороди в 15 номінаціях. Церемонії вручення відбудуться 18, 19, 20 і 23 червня. Фестивальний день 21 червня закінчиться виступом колишнього президента США Білл Клінтона в рамках семінару найбільшої в Південній Америці комунікаційної групи Group ABC, яка давно співробітничає з політиком.

Завершиться фестиваль церемонією вручення нагород в номінаціях "Фільм" (Film), "Кінематографічне мистецтво" (Film Craft), "Брендований контент і заходи" ( Branded Content & Entertainment) та "Інтеграція" (Titanium and Integrated Lions).

У 2012 році на "Каннські леви" було подано рекордну кількість заявок – понад 34 тисячі. Це пов'язано, зокрема, з появою двох нових призових категорій - "Мобільна реклама" і "Брендований контент і заходи".