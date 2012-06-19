Кирилу вручили Срібну калошу за «непорочне зникнення годинника»

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, в 2012 році премію «Срібна калоша» вручали в шістнадцяте. Ведучими церемонії були Ксенія Собчак і Михайло Шац.

Серед лауреатів премії 2012 року виявився патріарх Кирило, який одержав «Срібну калошу» в номінації «Руки по лікоть у чудесах» за «непорочне зникнення годинника». Журналісти відзначили патріарха за історію з дорогим годинником, якого, за його словами, він ніколи не надягав, але який виявили на його фото.

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський одержав нагороду в номінації «Хід ослом або Імітація агітації» з формулюванням «за жорстоке поводження з виборцями». Зокрема, В.Жириновський у своєму виборчому ролику підганяв осла як символ Росії.

Політологові Сергію Кургіняну дали «Срібну калошу» в номінації «Прекрасна шістка або Вершники Апокаліпсису» з формулюванням «за відстоювання позиції з піною на губах». С.Кургінян дуже емоційно виступав на «антиоранжевих» мітингах на підтримку кандидата в президенти Володимира Путіна.

Ініціатор закону про заборону пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх, депутат від «Єдиної Росії» Віталій Мілонов одержав «Калошу» в номінації «Егегей, гея бий!» за пропозицію «відмінити гомосексуалізм до 2015 року».

Премії також було присуджено екс-главреду «Известий» Володимиру Мамонтову - за газету «Не дай Бог», і журналістові телеканалу «Россия» Аркадію Мамонтову, відомому скандальними розслідуваннями, – «за взагалі Бозна-що».

У списку лауреатів також виявився Толібджон Курбонхонов – таджицький виконавець пісні, яка вихваляє В.Путіна, що з’явилася в Інтернеті взимку 2012 року.