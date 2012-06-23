Хто став президентом Єгипту, стане відомо завтра

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на Центрвиборчком країни.

Раніше Вища комісія з президентських виборів планувала озвучити офіційні дані в четвер, 21 червня. Причиною відстрочення стала необхідність завершити розгляд усіх скарг, які були подані кандидатами - екс-прем'єром Ахмедом Шафіком і висуванцем "Братів-мусульман" Мухаммедом Мурсі. Всього, за даними комісії, до неї надійшло близько 400 апеляцій.

Другий тур президентських виборів пройшов у Єгипті 16-17 червня. Відразу після початку підрахунку голосів обидва кандидати заявили про свою перемогу з невеликим відривом один від одного. Проте у виборчкомі закликали передвиборні штаби А.Шафіка і М.Мурсі "не квапити події" й дочекатися офіційних підсумків.