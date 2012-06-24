У Тель-Авіві громили банки і билися з поліцією

Тисячі ізраїльтян взяли участь в акції соціального протесту в центрі Тель-Авіва, яка супроводжувалася сутичками з поліцією, розгромом банків, блокуванням транспортних магістралей і завершилася затриманням двох десятків осіб.

Як передає РІА «Новости», демонстрація в районі міської мерії зібрала, за різними оцінками, від 2 до 6 тис. людей. Вони звинуватили владу у застосуванні надмірної сили при припиненні нещодавньої спроби відтворити на фешенебельному бульварі Ротшильда наметове містечко, яке рік тому було епіцентром "сирного бунту", - багатотисячних і затяжних акцій протесту проти дорожнечі і майнової нерівності.

Під гаслами на кшталт "Надзвичайний протест. Повернути владу народу" маніфестанти періодично перекривали автомобільний рух на міських вулицях, вийшовши зокрема на хордову автостраду Аялон з її з'їздами на міжміські траси, вибили скляні вітрини двох банків, неодноразово вступали в сутички з поліцією.

"Якщо народові не дають протестувати законними засобами, йому доводиться робити це без санкції влади. Дайте нам розбити намети і все повернеться у відносно мирні рамки", - сказав один з учасників маніфестації в ефірі 10-го каналу ізраїльського телебачення.