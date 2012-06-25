Американський політолог: Україна залишилася сам-на-сам з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеоконференції.

На думку експерта, Україна перебуває під впливом двох світових процесів: війни США в ісламському світі і трансформації Європи.

Дж.Фрідман зауважив, що економічна криза у Європі насправді є політичною, і її наслідком є те, що Європа вже не цікавиться розширенням Європейського Союзу чи НАТО, а переймається виживанням ЄС і впливом європейських урядів на НАТО.

На його думку, «американські дії на периферії Росії і трансформація Європи - ці зміни вплинули на геополітичну позицію України. В України менше тепер шансів, добрих нагод і позиція стосовно Росії послабилася».

Водночас, Дж.Фрідман вбачає проблеми України у відсутності єдиної внутрішньої політики та у віддаленості від Європи.

«Можете розглядати всілякі угоди. Але, безперечно, розширення не буде: не буде ЄС, не буде НАТО з Україною вкупі», - сказав він.

«З погляду США, за таких складних обставин і з розвитком подій з Росією і Україною, це одне з тих місць, де ми не хочемо дражнити росіян» - сказав Дж.Фрідман і додав, що, зокрема, Помаранчева революція та події у Середній Азії – «все це каже нам: не треба».

«Американці завжди мають час і відстань: ми можемо спостерігати за перебігом подій і чекати нагоди», - зауважив Дж.Фрідман.