Саудівська армія приведена в підвищену готовність

08:16, 29 червня 2012
Світ
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Король Саудівської Аравії Абдалла ібн Абдель Азіз аль Сауд наказав перевести збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності.

Нацейкрокмонархпішовчерез "турбулентнуситуаціюврегіоні".

Наказ, який потрапив дорукжурналістів,призначенийдлявищихкомандувачіві начальниківслужббезпекикраїни,передаєРосБізнесКонсалтинг.

Документдатований27 червня2012 р., вньомуміститьсянаказпочатипідготовкудо відбиттянападузовнішньоговорогаі протидіїтерористичнимактам.

 

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