Саудівська армія приведена в підвищену готовність

Король Саудівської Аравії Абдалла ібн Абдель Азіз аль Сауд наказав перевести збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності.

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Наказ, який потрапив дорукжурналістів,призначенийдлявищихкомандувачіві начальниківслужббезпекикраїни,передаєРосБізнесКонсалтинг.



Документдатований27 червня2012 р., вньомуміститьсянаказпочатипідготовкудо відбиттянападузовнішньоговорогаі протидіїтерористичнимактам.

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