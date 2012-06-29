Саудівська армія приведена в підвищену готовність
08:16, 29 червня 2012Світ
1390 0
Король Саудівської Аравії Абдалла ібн Абдель Азіз аль Сауд наказав перевести збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності.
Нацейкрокмонархпішовчерез "турбулентнуситуаціюврегіоні".
Наказ, який потрапив дорукжурналістів,призначенийдлявищихкомандувачіві начальниківслужббезпекикраїни,передаєРосБізнесКонсалтинг.
Документдатований27 червня2012 р., вньомуміститьсянаказпочатипідготовкудо відбиттянападузовнішньоговорогаі протидіїтерористичнимактам.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter