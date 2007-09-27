Війська Абхазії готові пересунутися до кордону з Грузією

Збройні сили Абхазії готові пересунутися у бік кордону з Грузією щоб уникнути аналогічних провокацій, які Тбілісі проводить відносно Південної Осетії. Про це заявив президент невизнаної республіки Сергій Багапш у зв`язку з обстрілом столиці Південної Осетії - Цхінвалі.

"Наші збройні сили готові пересунутися у бік межі з Грузією, щоб не допустити повторення тих провокацій, які Тбілісі регулярно проводить відносно Цхінвалі", - сказав Багапш.

За даними держкомітету за інформацією і друком Південної Осетії, артилерійський обстріл вівся з боку грузинських населених пунктів. Житловим кварталам завдано значного збитку. Грузинські ЗМІ стверджують, що стрілянина велася з боку Цхінвалі у напрямку грузинських сіл Ередві, Ергнеті і Нікозі.

Помічник командувача Змішаними силами у підтримці миру в зоні грузино-осетинського конфлікту Юрій Верещак підтвердив РІА Новостифакт перестрілки в зоні конфлікту.

За його словами, точно визначити, хто відкрив вогонь, вдасться з`ясувати після моніторингу, який мають намір провести миротворці.