Зростає кількість жертв на Кубані

Число жертв повені в Краснодарському краї перевищила 140 осіб.

Про цеповідомивРІАНовостипредставникоперативногоштабуприМВСРФ.



"За данимина01.00мск, кількістьжертвстихіївмістіКримськузбільшиласянасім осібі склала130загиблих.УНоворосійськуіГеленджикукількістьзагиблих незмінилося- їхяк і раніше дваі дев'ятьвідповідно", -сказавспіврозмовникагенції.



Такимчином, загальнечислозагиблихврезультатіповенінаКубанінаразістановить 141чоловік, сказавпредставникМВС.

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