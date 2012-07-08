Зростає кількість жертв на Кубані
01:44, 08 липня 2012Світ
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Число жертв повені в Краснодарському краї перевищила 140 осіб.
Про цеповідомивРІАНовостипредставникоперативногоштабуприМВСРФ.
"За данимина01.00мск, кількістьжертвстихіївмістіКримськузбільшиласянасім осібі склала130загиблих.УНоворосійськуіГеленджикукількістьзагиблих незмінилося- їхяк і раніше дваі дев'ятьвідповідно", -сказавспіврозмовникагенції.
Такимчином, загальнечислозагиблихврезультатіповенінаКубанінаразістановить 141чоловік, сказавпредставникМВС.
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