Білоруса Беляцького номінували на премію Сахарова
09:43, 17 липня 2012Світ
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Білоруського опозиціонера та президента правозахисного центру “Вясна” Олеся Беляцького номіновано на отримання премії Сахарова.
Алєсь Бяляцкі - видатний правозахисник, засуджений режимом Лукашенка
З відповідною пропозицією виступив депутат Європарламенту Яцек Сарюш-Вольські (група народних партій, Польща), повідомили УНІАН у прес-службі депутата.
“Премія Сахарова визнає громадянську сміливість і тверду відданість свободі, демократії та правам людини. О.Беляцький боровся від самого початку свого дорослого життя за захист цих європейських та загальносвітових цінностей, і його відданість вартувала йому свободи. Ось чому демократичний світ і, зокрема, Європейський парламент, який є форумом для демократії та борців за свободу, не може забути цю видатну постать”, - заявив Я.Сарюш-Вольські.
Європарламент вручає премію Сахарова найвидатнішим правозахисникам світу з 1988 року.
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