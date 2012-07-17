Білоруса Беляцького номінували на премію Сахарова

З відповідною пропозицією виступив депутат Європарламенту Яцек Сарюш-Вольські (група народних партій, Польща), повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

“Премія Сахарова визнає громадянську сміливість і тверду відданість свободі, демократії та правам людини. О.Беляцький боровся від самого початку свого дорослого життя за захист цих європейських та загальносвітових цінностей, і його відданість вартувала йому свободи. Ось чому демократичний світ і, зокрема, Європейський парламент, який є форумом для демократії та борців за свободу, не може забути цю видатну постать”, - заявив Я.Сарюш-Вольські.

Європарламент вручає премію Сахарова найвидатнішим правозахисникам світу з 1988 року.