ООН радить Естонії зробити російську другою державною

Нинішній статус російської мови в Естонії не відповідає тій ролі, яку відіграє в естонському суспільстві російськомовне населення, тому мові необхідно надати статус державної. Як повідомляє Лента.руз посиланням на Postimees, такий висновок міститься в доповіді спецдоповідача Організації об`єднаних націй Дуду Дієна, який вивчав в Естонії питання дискримінації, ксенофобії і терпимості.

На думку представника ООН, Естонії слід рухатися у бік багатомовного суспільства, а для цього одразу кільком мовам треба надати офіційний статус. У той же час Дієн визнав, що вимога обов`язкового володіння естонською мовою є нормальною.

"Естонську мову повинні знати всі громадяни країни. Це нормально", - сказав доповідач ООН, підкресливши при цьому, що мультикультурне суспільство, в тому вигляді в якому воно існує в Естонії, передбачає багатомовне суспільство.

Естонія неодноразово викликала нарікання з боку міжнародних правозахисних організацій, а також Євросоюзу у зв`язку з політикою, що проводиться відносно російськомовного населення. Проте офіційні особи в Таліні продовжують наполягати, що проводять рівну мовну політику щодо всіх громадян країни.