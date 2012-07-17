ЗМІ: В Росії наростає конкуренція спецслужб за прослуховування опозиції

Політики домовлялися зустрітися у кав’ярні та обговорити спосіб дистанціювання від деяких інших опозиціонерів, які своїми діями дискредитували себе. Після того, як прокремлівський інтернетівський таблоїд Life News, який пов’язують зі спецслужбами, опублікував запис їхньої розмови, вони постали у неприглядному світлі, пише Радіо Свобода.

«Ми домовилися з Гудковим по телефону, але не називали конкретного місця. Просто сказали, що там, де були минулого разу. Але коли ми прийшли, то там вже було прослуховування. Це означає, що вони нас слухають постійно. Це – доказ», – сказав Рижков.

Цей випадок – один з багатьох. Раніше жертвами прослуховування ставали опозиціонери Борис Нємцов та Ілля Яшин.

Експерт з російських спецслужб з Нью-йоркського університету Марк Ґалеотті каже, що у Росії відбувається ціле змагання за вплив і фонди між офіційними спецслужбами, яких у Росії чимало: Міністерство внутрішніх справ, ФСБ, ГРУ та Слідчий комітет.

«Здається, що найкращою стратегією у боротьбі за фонди є поінформованість, коли йдеться про те, щоб дати інформацію для Путіна чи інших ключових фігур у керівництві. Найгірше у цьому випадку щось важливе пропустити. Тож всі намагаються здобути якусь інформацію першими, першими когось заарештувати, чи впіймати шпигуна», – пояснює американський аналітик.

До технології підслуховування отримали доступ десятки приватних компаній.