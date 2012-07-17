ЗМІ: Лондон підняв ціни на готелі перед Олімпіадою менше, ніж Польща на Євро

Ціни на номери в готелях Лондона, де з 27 липня по 12 серпня пройдуть Літні Олімпійські ігри, піднялися в декілька разів менше, ніж у польських готелях під час минулого фіналу чемпіонату Європи з футболу. Про це пише у вівторок польська Gazeta Wyborcza із посиланням на дані фірми HRS.

За даними аналітиків компанії, які наводить видання, готелі в Лондоні в липні подорожчали приблизно на 25%, порівняно з середніми цінами за останні дванадцять місяців, тоді як у Польщі під час Євро-2012 зростання становило понад 150%.

Проаналізувавши близько тисячі готелів у столиці Великої Британії, HRS виявив, що середня ціна номеру на час Олімпіади становить близько 180 євро.

"Всього за два тижні до початку Олімпіади з'явилися перші значні знижки на житло", - пише газета.

Генеральний директор HRS Polska Лукаш Домбровський зазначив, що попит на готелі в столиці Великої Британії виявився нижчим звичайного на такого роду заходах, що також вплинуло на ціни на житло під час Олімпіади.

"Без сумніву, Лондон має велику базу готелів, власники яких не перебільшують із цінами, а також беруть до уваги кризу й досвід Євро-2012, коли готелі виставили дуже високі ціни, ефектом якого стала менша заповнюваність і прибуток", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня польська puls biznesu написала, що польські готелі під час Євро-2012, що пройшов із 8 червня по 1 липня, були заповнені на рівні 70%, що трохи вище показників червня минулого року, і зуміли збільшити прибутки лише завдяки підвищенню цін більш ніж 120%.

За попередніми даними польських організаторів чемпіонату Європи з футболу, до Польщі за три тижні його проведення приїхало близько 600 тис. іноземних уболівальників, тоді як перед турніром організатори прогнозували приїзд від 700 тис. до 1 млн іноземців.

Серед чинників, що призвели до зменшення кількості вболівальників, які приїхали, експерти називали дороге житло, яке, за даними STR Global, у середньому коштувало близько 150 євро.

Нагадаємо, в Україні навесні розгорівся скандал через дуже високу вартість готельних номерів на період Євро-2012. Президент УЄФА Мішель Платіні пояснив проблеми з продажем квитків на матчі в Україні в тому числі й високими цінами на номери в готелях. 6 квітня Президент України Віктор Янукович доручив віце-прем'єр-міністру – міністру інфраструктури Борису Колеснікову й міністрові економічного розвитку та торгівлі Петру Порошенку вжити заходи з приведення цін на готельні послуги до економічно обгрунтованого рівня.

Джерело: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12139759,Ceny_hoteli_na_Euro_wzrosly_bardziej_niz_na_olimpiade.html