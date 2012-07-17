Росія може втратити військову базу в Таджикистані

Міністр закордонних справ Таджикистану Хамрохон Заріфі відтак спростував слова головнокомандувача Сухопутних військ Росії генерал-полковника Володимира Чиркіна, який напередодні повідомив, що Душанбе визнав прийнятним російський варіант проекту нової угоди, пише Радіо Свобода.

Згідно з цим проектом, як запевнив Чиркін, російська військова база залишиться в Таджикистані ще на 49 років на колишніх умовах – на безоплатній основі.

Переговори з цього питання між двома країнами тривають кілька місяців.

Дія колишнього договору завершується в 2014 році.