Росія може втратити військову базу в Таджикистані

21:36, 17 липня 2012
Світ
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У Душанбе заявляють, що переговори про перебування на території Таджикистану 201-ї російської військової бази після 2014 року тривають і будь-якої домовленості поки що не досягнуто.

Хамрохон Заріфі

Міністр закордонних справ Таджикистану Хамрохон Заріфі відтак спростував слова головнокомандувача Сухопутних військ Росії генерал-полковника Володимира Чиркіна, який напередодні повідомив, що Душанбе визнав прийнятним російський варіант проекту нової угоди, пише Радіо Свобода.

Згідно з цим проектом, як запевнив Чиркін, російська військова база залишиться в Таджикистані ще на 49 років на колишніх умовах – на безоплатній основі.

Переговори з цього питання між двома країнами тривають кілька місяців.

Дія колишнього договору завершується в 2014 році.

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