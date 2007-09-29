Саакашвілі повернувся в Тбілісі і зробить заяву для преси
Президент Грузії перервав зарубіжне турне
Президент Грузії Михайло Саакашвілі перервав зарубіжне турне і повернувся в Тбілісі, повідомляє агентство "Новости-Грузия" .
Спочатку планувалося, що глава держави зі США вирушить до Греції, яку він повинен був відвідати з офіційним візитом 1-2 жовтня.
За даними агентства, президент поки не прокоментував останні події в країні - затримання за звинуваченням у корупції екс-міністра оборони Іраклія Окруашвілі і зроблені ним скандальні заяви, а також акції протесту опозиції з вимогою проведення дострокових виборів.
За повідомленням телеканалу "Імеді", в ефірі якого Окруашвілі озвучив гучні звинувачення в адресу Саакашвілі, у другій половині дня президент Грузії зробить заяву для преси.
Колишній глава Міноборони Грузії 25 вересня звинуватив Саакашвілі в лобіюванні інтересів своєї сім`ї при укладенні великих фінансових оборудок, підготовці вторгнення до Південної Осетії, в розробці плану розколу Грузинської православної церкви, а також в намірі ліквідувати бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.