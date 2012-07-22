Індія обрала собі президента

Кандидат від правлячого в Індії Об'єднаного прогресивного альянсу, екс-міністр фінансів Пранаб Мукерджі став 13-м президентом Індії, повідомляє РІА «Новости».

За інформацією виборчої комісії, хоча підрахунок голосів виборців ще триває, вже ясно, що П.Мукерджі одержав підтримку більш як половини голосів.

Нового президента Індії 76-річного П.Мукерджі було висунуто кандидатом на цей пост від правлячого Об'єднаного прогресивного альянсу, провідну роль в якому відіграє партія Індійський національний конгрес. П.Мукерджі 26 червня залишив пост міністра фінансів, аби зосередитися на участі у виборах.

Йому протистояв кандидат від опозиції, екс-спікер нижньої палати парламенту 64-річний Пурно Аджіток Сангма.

Голосування виборців відбулося 19 липня. Президента в Індії обирає колегія виборців, до якої входить 4 тисячі 120 членів законодавчих зборів штатів, а також 776 членів парламенту країни.

Залежно від чисельності населення штату і кількості місць у законодавчих зборах кожного із штатів виборці мають різну кількість голосів - від семи до більш ніж двохсот.

За даними виборчої комісії, П.Мукерджі вже набрав більше від необхідних для перемоги 558 тисяч голосів.

Президент обирається на термін п'ять років. Він здебільшого виконує представницькі функції - на практиці реальною владою в Індії володіє прем'єр-міністр. Проте роль президента висока в періоди політичних криз. Він також вважається головкомом індійських збройних сил.

Нині президентом Індії є Пратібха Патіл, яка обіймає цей пост з липня 2007 року. Термін її президентства офіційно закінчується 25 липня, цього дня повинна пройти інавгурація нового президента.