Померла перша жінка-астронавт

У США в місті Сан-Дієго в понеділок увечері померла перша американська жінка-астронавт Саллі Райд. Останні півтора року вона боролася з раком.

Перший політ у космос Саллі Райд здійснила 18 червня 1983 року на космічному кораблі Челленджер.

Другий її політ відбувся в 1984 році, також на борту Челленджера. В цілому провела більше 343 годин у космосі.

У НАСА Саллі Райд займалася стратегічним плануванням, а також написала кілька дитячих книг про космос.

З 1987 р. працювала в Стенфордському університетському Центрі міжнародної безпеки та контролю над озброєннями. У 1989-му стала професором фізики в Каліфорнійському університеті та директором Каліфорнійського космічного інституту. Вона була президентом і виконавчим директором "Саллі Райд Сайенс", компанії, яку заснувала в 2001 році для популяризації наукових досліджень серед школярів з особливим акцентом на дівчатах.