Румуни вирішують долю імпічмента Президенту

У Румунії сьогодні проходить референдум із питання усунення з посади Президента Траяна Бесеску.

Як передає РІА «Новости», для того, щоб плебісцит був визнаний таким, що відбувся, необхідно, аби в ньому взяли участь більше половини жителів Румунії, які мають право голосу. На сьогоднішній день голосувати в румунській державі мають право 18,3 млн. осіб.

На початку липня парламент Румунії виніс імпічмент Т.Бесеску, який перебуває при владі вже другий термін поспіль. За усунення Президента з посади проголосували 258 із 432 депутатів, проти - 114. Ініціатором процедури відсторонення правоцентриста Т.Бесеску від посади стала опозиційна лівоцентристська коаліція, яка підготувала докладну доповідь про його діяльність за останні два роки перебування на посту глави держави й звинуватила політика в порушенні Конституції.

У квітні 2007 року відбулися події, що дуже нагадують нинішні - парламент Румунії оголосив главі держави імпічмент. Тоді депутати від лівої опозиції звинуватили Т.Бесеску в порушенні Конституції й прояві "тоталітарних схильностей": зловживанні владою, зокрема в прослуховуванні телефонних розмов членів уряду, корупції й завданні шкоди іміджу Румунії на міжнародній арені. Справа дійшла до референдуму, в якому, за даними Центрального виборчого бюро Румунії, брали участь трохи більше 30% із понад 18 мільйонів румун, які мають право голосу. З них 74% проголосували проти імпічменту. Це не завадило Т.Бесеску в грудні 2009 року перемогти на президентських виборах.