Pussy Riot: диктатор Путін боїться дівчат

Учасниці групи Pussy Riot, які називають себе Балаклава, Воробей і Бєлка, дали ексклюзивне інтерв'ю газеті Guardian, в якому заявили, що Путін їх боїться.

«Путін боїться дівчат! Диктатор Путін насправді боїться людей! » - заявили дівчата, пише Газета.ру.

Учасниці Pussy Riot зазначили, що перформанс в Храмі Христа Спасителя був саме молитвою.

«Богородиця вважається захисницею Росії. І тому це була саме молитва до Богородиці про те, щоб вона прогнала Путіна і змінила нашу політичну систему», - розповіли учасниці групи.

Під час інтерв'ю Pussy Riot не знімали масок і навіть розповіли, що з метою конспірації вони періодично міняються своїми аксесуарами. Дівчата зазначили, що маски надають їм упевненості і дозволяють відчувати себе новими російськими супергероями.

В кінці лютого кілька учасниць панк-групи Pussy Riot заспівали в храмі Христа Спасителя в Москві молебень «Богородиця, Путіна прожени». Поліція порушила кримінальну справу за ст. 213 КК Росії («Хуліганство»). До теперішнього часу три учасниці групи Надія Толоконникова, Марія Альохіна та Катерина Самуцевіч знаходяться під арештом, незважаючи на численні заклики представників громадськості звільнити їх.