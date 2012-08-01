У США помер письменник Гор Відал

За даними газети Los Angeles Times, письменник помер у вівторок в своєму будинку в Голлівуді. Причиною смерті стали ускладнення після пневмонії.

Як повідомляє РИА Новости, за своє життя він написав 25 романів, у тому числі історичні саги "Лінкольн" та "Віце-президент Берр" і сатиричні твори "Майра Брекінрідж" і "Дулут".

Відал також відомий і як автор безлічі есе, в яких зачіпаються теми політики, релігії, літератури і сексу. У 1993 році за есе "Сполучені Штати (1952-1992)" письменник був удостоєний Національної книжкової премії США. Крім того, під різними псевдонімами Гор Відал створив не один сценарій театральних і телевізійних постановок, бродвейських п'єс. Протягом останніх п'ятдесяти років Відал був помітною фігурою культурного і політичного життя США, став визнаним класиком американської літератури. Серед його друзів і знайомих чимало таких найвідоміших особистостей як Орсон Уеллс, Джек Керуак, Марлон Брандо, Пол Ньюман, Джоан Вудвард, Френк Сінатра і кілька членів сімейства Кеннеді.