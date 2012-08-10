Осмаєва, який планував замах на Путіна, потримають в Україні ще

Апеляційний суд Одеської області відклав екстрадицію до Росії Адама Осмаєва, якого звинувачують у підготовці замаху на Президента РФ Володимира Путіна, повідомили УНІАН сьогодні в канцелярії суду.

Адвокати оскаржили ухвалу Малиновського райсуду Одеси від 3 серпня про екстрадицію 31-річного А.Осмаєва, пославшись на відсутність у представників звинувачення документів, які дозволяють ідентифікувати особу обвинуваченого.

Захисники підсудного не заперечували факт його в'їзду до України за підробленими документами, проте вказали, що досі Генпрокуратурою України не надано документи, які підтверджують, що перед судом постала саме та людина, яку з 2009 року розшукують спецслужби РФ у звинуваченні в тероризмі.

Крім того, відзначив адвокат Олексій Шипков, екстрадиція його підзахисного суперечить законодавству України, оскільки чинні закони і міжнародні угоди, підписані Україною, забороняють передавати ув'язненого до рук іноземного правосуддя, якщо при цьому на нього чекає страта або він може бути підданий тортурам і знущанням, про що свідчить, наприклад, «справа Магніцького».

Також адвокати вказали, що підсудний А.Осмаєв не підлягає видачі російським правоохоронним органам, тому що розслідування за порушеною щодо нього кримінальною справою поки не завершено.

Апеляційний суд Одеської області виніс ухвалу відкласти розгляд справи до 14 серпня, запропонувавши стороні звинувачення надати документально підтверджені докази причетності підсудного до скоєння терактів у Російській Федерації.

Як повідомляв УНІАН, російський "Первый канал" у лютому повідомив, що спецслужби Росії і України затримали в Одесі злочинців, які перебувають у міжнародному розшуку. Зокрема, уродженець Грозного А.Осмаев з 2008 року розшукувався російськими правоохоронними органами за звинуваченнями у скоєнні низки злочинів терористичної спрямованості. З їх свідчень стало відомо, що вони готували замах на В.Путіна в Москві, який мав відбутися одразу після березневих виборів Президента Росії.

Газета "КоммерсантЪ-Украина" з посиланням на джерела у Службі безпеки України повідомляла, що підозрюваних не екстрадують до Росії, поки вони не відбудуть покарання за злочини, скоєні в Україні. Зокрема, як писало видання, затримані також підозрюються в організації вибуху в Одесі 4 січня 2012 року.

У квітні Лефортовський суд Москви видав санкцію на заочний арешт підозрюваних у підготовці замаху на В.Путіна – А.Осмаєва і громадянина Казахстану Іллі П’янзіна. Вони звинувачуються за частиною 2 статті 209 КК РФ (участь у стійкій озброєній групі), частиною 1 статті 30 (виготовлення або пристосування особою засобів або знарядь скоєння злочину), статтею 277 (посягання на життя державного або громадського діяча, скоєне з метою припинення його державної або іншої політичної діяльності), частиною 3 статті 223 ( незаконне виготовлення зброї) і частиною 3 статті 222 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв).