Асоціація польських журналістів оголосила конкурс для України
Асоціація польських журналістів разом зі своїми партнерами в Україні - Незалежною медіа-профспілкою України та Національною спілкою журналістів України, оголошують конкурс професійної майстерності.
Роботи журналістів мають бути присвячені боротьбі за демократію: відстоюванню свободи слова, розвитку самоврядування, подолання корупції, встановлення прозорості в урядуванні тощо, відстоюванні прав людини тощо.
Про це УНІАН повідомили у пресс-службі НМПУ.
Переможці отримають головний приз у розмірі - 3300 злотих, приз за друге місце - 2200 злотих, приз за третє місце - 1100 злотих.
Для участі в конкурсі необхідно подати заявку на участь. Її може подати автор/автори, а також редакція преси, радіо, телебачення або Інтернету.
Термін подачі заявок закінчується 7 вересня 2012 року.
Заявку слід послати на таку адресу: Національна спілка журналістів України – НСЖУ, Хрещатик, 27 «А», 01001, Київ, Україна, http://nsju.org
Призами Асоціації польських журналістів нагороджує Головне журі, що складається з представників Асоціації польських журналістів (Аґнешка Ромашевська Ґузи, Збіґнев Ритель) та організацій-партнерів: Національної спілки журналістів України (НСЖУ) (Сергій Томіленко, Олексій Бойко) і Незалежної медіа-профспілки України (НМПУ) (Ольга Падірякова, Сергій Штурхетський).
Конкурс співфінансується із коштів програми Підтримка демократії, фінансованої в рамках програми польського співробітництва з метою розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2012 р., відповідно до проекту «Співробітництво і підтримка організацій журналістів в Україні».
На конкурс можна подати матеріали, опубліковані в українській пресі, радіо, телебаченні та Інтернеті в період з 1 серпня 2011 року по 30 серпня 2012 р.
Заявка може включати не більше трьох публікацій одного автора. Літописи журналів будуть розглядатися тільки у виняткових випадках, а цикл може включати до трьох окремих епізодів.
Поданий матеріал повинен представляти відрізок суспільного або громадського життя в Україні, в його позитивному або негативному аспекті.
Для участі в конкурсі необхідно подати заявку на участь (її може подати автор/автори, а також редакція преси, радіо, телебачення або Інтернету) із заявою автора/авторів стосовно авторських прав (Додаток до Регламенту) та додатками, зазначеними в частині 7.
Ці організації негайно передають всі заявки Асоціації польських журналістів.
Заявку слід подати у шести примірниках, з додатком 6 примірників газетних вирізок, або 6 примірників дисків CD/DVD.
Газетні вирізки і диски слід означити датою і місцем публікації та тривалістю запису і вони можуть містити тільки роботи, подані на конкурс.
Заявка може охоплювати індивідуальну або колективну роботу. Умовою прийняття роботи є її творчий (авторський) характер.
Заявки, які не відповідають формальним умовам, розглядатися не будуть.
Подані матеріали не повертаються.
Результати Конкурсу будуть оприлюднені 8 жовтня 2012 р. Церемонія нагородження відбудеться на конференції у Варшаві 16 жовтня 2012 р.
Нагороджені конкурсні роботи будуть опубліковані на веб-сайті Асоціації польських журналістів, у журналі «Форум журналістів» і на сайтах організацій-партнерів Асоціації польських журналістів.