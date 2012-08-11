Асоціація польських журналістів оголосила конкурс для України

Роботи журналістів мають бути присвячені боротьбі за демократію: відстоюванню свободи слова, розвитку самоврядування, подолання корупції, встановлення прозорості в урядуванні тощо, відстоюванні прав людини тощо.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі НМПУ.

Переможці отримають головний приз у розмірі - 3300 злотих, приз за друге місце - 2200 злотих, приз за третє місце - 1100 злотих.

Для участі в конкурсі необхідно подати заявку на участь. Її може подати автор/автори, а також редакція преси, радіо, телебачення або Інтернету.

Термін подачі заявок закінчується 7 вересня 2012 року.

Заявку слід послати на таку адресу: Національна спілка журналістів України – НСЖУ, Хрещатик, 27 «А», 01001, Київ, Україна, http://nsju.org

Призами Асоціації польських журналістів нагороджує Головне журі, що складається з представників Асоціації польських журналістів (Аґнешка Ромашевська Ґузи, Збіґнев Ритель) та організацій-партнерів: Національної спілки журналістів України (НСЖУ) (Сергій Томіленко, Олексій Бойко) і Незалежної медіа-профспілки України (НМПУ) (Ольга Падірякова, Сергій Штурхетський).

Конкурс співфінансується із коштів програми Підтримка демократії, фінансованої в рамках програми польського співробітництва з метою розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2012 р., відповідно до проекту «Співробітництво і підтримка організацій журналістів в Україні».

На конкурс можна подати матеріали, опубліковані в українській пресі, радіо, телебаченні та Інтернеті в період з 1 серпня 2011 року по 30 серпня 2012 р.

Заявка може включати не більше трьох публікацій одного автора. Літописи журналів будуть розглядатися тільки у виняткових випадках, а цикл може включати до трьох окремих епізодів.

Поданий матеріал повинен представляти відрізок суспільного або громадського життя в Україні, в його позитивному або негативному аспекті.

Для участі в конкурсі необхідно подати заявку на участь (її може подати автор/автори, а також редакція преси, радіо, телебачення або Інтернету) із заявою автора/авторів стосовно авторських прав (Додаток до Регламенту) та додатками, зазначеними в частині 7.

Ці організації негайно передають всі заявки Асоціації польських журналістів.

Заявку слід подати у шести примірниках, з додатком 6 примірників газетних вирізок, або 6 примірників дисків CD/DVD.

Газетні вирізки і диски слід означити датою і місцем публікації та тривалістю запису і вони можуть містити тільки роботи, подані на конкурс.

Заявка може охоплювати індивідуальну або колективну роботу. Умовою прийняття роботи є її творчий (авторський) характер.

Заявки, які не відповідають формальним умовам, розглядатися не будуть.

Подані матеріали не повертаються.

Результати Конкурсу будуть оприлюднені 8 жовтня 2012 р. Церемонія нагородження відбудеться на конференції у Варшаві 16 жовтня 2012 р.

Нагороджені конкурсні роботи будуть опубліковані на веб-сайті Асоціації польських журналістів, у журналі «Форум журналістів» і на сайтах організацій-партнерів Асоціації польських журналістів.