Фродо підтримав Pussy Riot

"Заява Pussy Riot на їх кримінальному процесі. Краса і стійкість до кінця в їхньому благородному намірі", - написав актор в мікроблозі Twitter, виклавши посилання на заключне слово однієї з учасниць групи Катерини Самуцевіч в Хамовницькому суді Москви, пише РИА "Новости".

Хамовнічеський суд Москви 30 липня почав розгляд справи Pussy Riot. Дівчата відмовилися визнати провину в хуліганстві в храмі Христа Спасителя, але вибачилися перед віруючими, яких не хотіли образити своїм виступом.

За останній місяць підтримку заарештованим учасницям Pussy Riot висловили музиканти, які приїжджали на гастролі в Росію - групи Faith No More, Franz Ferdinand і Red Hot Chili Peppers, а також британський співак Стінг. Знаменитий фінський джазмен Ііро Рантала в знак протесту скасував свій виступ у Москві.

Американська співачка Мадонна, яка відвідала Москву в рамках світового турне MDNA, раніше також висловила сподівання, що учасниці Pussy Riot будуть незабаром звільнені. Популярна ісландська співачка Бйорк виступила проти тюремного ув'язнення дівчат і висловила готовність запросити їх на спільний виступ на сцені.

Крім того, Pussy Riot підтримали музиканти Пітер Гебріел, Патті Сміт, Ніна Хаген, Марк Алмонд, засновник гурту Van der Graaf Generator Пітер Хеммілл, режисер Террі Гілліам, актор Денні де Віто, відомий британський комік і письменник Стівен Фрай і багато інших.

Зі свого боку російські діячі культури, серед яких Олег Басилашвілі, Федір Бондарчук, Роман Віктюк, Андрій Макаревич, Борис Гребенщиков, Юрій Шевчук та інші, в червні написали спільну заяву на ім'я голів Верховного суду Росії і Мосміськсуду в підтримку Pussy Riot.

Режисер Микита Міхалков і співачка Олена Ваєнга стоять на боці обвинувачення.