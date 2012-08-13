На Канарах через пожежі вже евакуювали тисячі людей

16:25, 13 серпня 2012
Світ
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На іспанських Канарських островах тривають спроби погасити лісові пожежі на острові Гомера, з якого в ніч на понеділок поромом евакуювали майже тисячу мешканців.

Фото: Вести.Ру

Як повідомляє BBC Україна, найінтенсивніше горять чагарники у районі Вальє-Гран-Рей, де швидкому поширенню полум'я сприяють сильні вітри і сухі рослини. Через пожежі в цьому муніципалітеті більшість доріг стали непрохідними.

На Тенеріфе пожежею охоплена менша площа.

В самій Іспанії двоє пожежників загинули під час спроби загасити стихійну пожежу в селищу Торремансанас, що на північ від міста Аліканте.

Як повідомляє на своєму веб-сайті іспанська El Pais, з повітря гасити пожежу в тому селищі допомагали вісім вертольотів і шість літаків.

Протипожежна авіація бере участь у гасінні пожеж на острові Гомера, де вогонь наступає на трьох фронтах.

Загалом за минулі вихідні на Канарах евакуйовано понад 5000 людей.


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